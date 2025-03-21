Протас установил рекорд среди белорусов по очкам за один сезон в НХЛ

Алексей Протас оформил голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ и установил рекорд среди белорусов по очкам за один сезон, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Столичные» в итоге праздновали победу над «Филадельфией» – 3:2. Отечественный нападающий ассистировал Александру Овечкину при первой шайбе своей команды. Земляк провел на льду 15,5 минуты и закончил встречу с коэффициентом полезности «+1». Алексей набирает очки в трех матчах подряд. Всего в сезоне у него 62 балла, и это лучший результат среди наших игроков за всю историю выступлений в сильнейшей лиге мира. Протас является вторым бомбардиром своего клуба. Также наш форвард возглавляет НХЛ по показателю полезности, который составляет «+43».