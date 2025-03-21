Минская «Юность» готовится к полуфиналу хоккейной экстралиги

В белорусской экстралиге горячая пора. Первыми путевку в полуфинал оформили хоккеисты «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В белорусской экстралиге горячая пора. Первыми путевку в полуфинал оформили хоккеисты «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Раунд плей-офф в хоккее – это особенный этап. Преодолев одного соперника, порой тебя поджидает уже следующий. Времени на расслабление нет, хотя восстановление крайне необходимо.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Минская «Юность» досрочно завершила гладкий чемпионат и первой оформила путевку в полуфинал. Хочу сказать, что подопечным Сергея Стася достаточно было всего лишь четыре игры. И пусть соперник был не самый маститый (оршанский «Локомотив»), но все-таки эти игры будут помнить и сами хоккеисты, и болельщики.
Если посмотреть на итоги встреч в цифрах, то «Юность» будто бы играючи прошла «железнодорожников». А повернув медаль другой стороной и вспомнив матчи, понимаешь, подопечные Игоря Жилинского были несколько раз близки к сенсации. Чего стоила третья встреча и два овертайма. В итоге счет в серии 4-0, и команда Сергея Стася готовится к полуфиналу. За счет минимального количества матчей у «Юности» образовалось чуть больше отдыха. И здесь главное, соблюдать баланс между восстановлением и оптимальной формой.
Подробнее в видеоматериале.