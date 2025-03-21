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Хоккеисты «Гомеля» выиграли четвертьфинальную серию плей-офф экстралиги против «Металлурга»

21 марта 2025 12:17
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Хоккеисты «Гомеля» выиграли четвертьфинальную серию плей-офф белорусской экстралиги против действующего обладателя трофея – жлобинского «Металлурга», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Седьмой и решающий поединок завершился минимальной победой подопечных Владимира Копатя. В стартовой трети оппоненты не порадовали болельщиков голевыми моментами. Во второй двадцатиминутке «рыси» вышли вперед, точный бросок нанес Максим Кунишников. «Сталевары» предприняли немало попыток, чтобы исправить ситуацию, но голкипер хозяев Максим Лубский оставил свои ворота на замке. 1:0 в пользу «Гомеля», 4:3 в серии и пропуск в полуфинальную стадию розыгрыша.

21 марта «Витебск» и «Брест» разыграют оставшуюся путевку в одну вторую Кубка Президента.

# Хоккей Беларуси

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