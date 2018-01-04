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Соболенко в Шэньчжэне проиграла первой ракетке мира. Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене

04 января 2018 10:32
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Новости Беларуси. Александра Саснович продолжает выступление на теннисном турнире в австралийском Брисбене. Сегодня в четвертьфинале соревнований белоруска нанесла поражение француженке Ализэ Корнэ – 3:6, 6:2, 6:3.

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А вот еще одна наша теннисистка из первой сотни мирового рейтинга, Арина Соболенко, завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинале она проиграла первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп: 2:6, 2:6.

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# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко

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