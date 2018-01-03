Хоккей, который объединяет: в Минске спортсмены из 15-ти государств готовятся к старту Рождественского турнира

Новости Беларуси. Минск в ожидании большого хоккея. До начала Рождественского Международного турнира на приз Президента Беларуси остается меньше суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 января – основной день прибытия команд. В соревнованиях примут участие спортсмены из 15 государств. Будут и дебютанты. Ими на нынешних ледовых баталиях станут китайские хоккеисты.

Помимо спортсменов прибывают и болельщики. Для пересечения белорусской границы им не нужна виза в паспорте. Рождественский турнир пройдет в Беларуси уже в 14 раз.

Четырнадцать авиарейсов и часы ожидания – провели журналисты, чтобы встретить в Минске хоккеистов XIV Рождественского турнира. Узнать в толпе любителей хоккея проще простого – необъятные баулы и клюшки в руках выдают хоккеистов.Хоккеист:

Да, действительно много вещей. Здесь вся необходимая спортивная экипировка, ее наденем уже вечером, у нас запланирована тренировка, а завтра уже игра, у нас очень непростая группа. Кстати, в прошлом году турнир был организован, словно бы, не для любителей, а как настоящий Чемпионат мира.

Господин Драгович играет за сборную Балкан, пожалуй, самую интернациональную. За одну команду выступают граждане сразу 8 государств. И неудивительно, что многие время ожидания коротают за знакомством.

Хоккеисты:

Вы знаете, я в 2017 году был здесь на турнире и именно по этой причине вернулся вновь. Мне очень понравилась организация, и мы чудесно провели время, играя в Беларуси.

Я впервые приехал в Беларусь. Я очень воодушевлён приглашением – поучаствовать в этом турнире. Члены нашей команды уже здесь бывали, остались под большим впечатлением. Надеемся на победу.

Сложнее всего в этот раз будет, пожалуй, китайским хоккеистам. Они впервые принимают участие в Рождественском турнире, но уже рассчитывают на высокий результат и победный дебют.

Хоккеисты:

Я играю в хоккей и о Рождественском турнире наслышан, Президент Лукашенко, когда приезжал в Пекин, рассказывал о нем, и я очень рад впервые стать участником этого первенства.

Мы приложим все усилия, чтобы показать достойную игру.Алена Сырова, СТВ:

Самолеты с хоккеистами на борту в режиме нон-стоп приземляются в аэропорту, в эти минуты мы продолжаем ждать оставшихся гостей Рождественского турнира. А те команды, которые прилетели раньше, как, например, команда Швеции уже успели побывать на «Чижовка-арене». На спортивной площадке работает моя коллега Яна Шипко, и она вместе с любителями хоккея тоже не удержалась и опробовала минский лёд.

Яна Шипко, СТВ:

Атмосфера здесь настолько потрясающая, что уже успели опробовать лёд не только хоккеисты, но и мы сами. Турнир ведь любительский, не все здесь профессионалы. Настолько захватывает эта атмосфера, большим притяжением обладает лёд «Чижовка-арены», что не только хоккеисты из разных уголков мира прилетают сюда, чтобы участвовать, но и мы тоже рискнули, впервые в жизни вышли на этот лед. Успели научиться парочке примеров.

С нашей съемочной группой хоккеисты размяли скорее челюстные мышцы, вдоволь насмеявшись. Ну, а так в хоккей играют настоящие мужчины.

В Эмиратах хоккей уже не экзотика. Мастерство местных игроков растет год от года. Вот и в этой команде большинство игроков профессионалы и, кстати, под началом белорусского тренера. И хотя тренироваться дома жаркая погода не помеха, в Беларуси огорчились, что на этот раз не увидели снега.

Саид Альнуэйми, игрок команды ОАЭ:

Мне нравится ваша страна, город, люди, я здесь уже в четвертый раз. Мы рады возможности играть на этом турнире с хоккеистами такого высокого класса. В нашей стране хоккей любят, несмотря на постоянное лето. И мы можем только брать пример с Беларуси, насколько тут развит этот спорт.

Мы пообщались и со шведским номером один на этом турнире – вратарем Николасом.

Голкипер признается, их амуниция только выглядит устрашающе, настроены дружелюбно.

Дружескую атмосферу турнира уже прочувствовали, хоть и приземлились в Минске всего несколько часов назад.

Николас Лилиа, игрок команды Швеция:

Я здесь впервые и очень рад приглашению приехать сюда и представить нашу страну. Мы наслышаны, что белорусская команда очень сильная. Но, кроме игры, мне не терпится познакомиться и с вашим городом.

А вот швейцарцы на турнире с самого основания. 4 января откроют соревнования матчем с дебютантами – Китаем. И пока хоккеисты обкатывают лед, сервисмены хвастаются обновками, специально пошитыми для визита в Беларусь.

Мартин Кристен, сервисмен команды Швейцарии:

Беларусь спортивная нация, кроме хоккея, мы знаем об успехах в теннисе. И это здорово.