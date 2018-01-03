«Умственная нагрузка, как на шахматах. Физическая тоже неплохая»: чем хорош кёрлинг?

Не сложилось с одним, найду другое. Так и поступил Александр, когда получил травму спины на занятиях по гребле. Но из профессионального спорта уходить не хотелось. Во время зимних Олимпийских игр парень впервые познакомился с необычной игрой – кеёрлинг. Сначала через телевизор, а после и сам встал на лёд.



Александр Демещенко, кёрлер:

Умственная нагрузка идёт примерно, как на шахматах. Физическая нагрузка тоже довольно неплохая. Плюс ко всему, это уже давно олимпийский вид спорта, есть международные перспективы. В этом году собралась юниорская команда, и сейчас будем сыгрываться, чтобы поехать на чемпионат мира уже через год. Юниорский, полноценный. А дальше как пойдёт, хотелось бы на взрослый съездить чемпионат мира.

Кто-то сравнивает кёрлинг с боулингом или бильярдом на льду.



На первый взгляд, забавный вид спорта, на самом деле, имеет серьёзную базу. Да и возраст его внушительный – 500 лет.

Суть такова: две команды по очереди бросают камень по льду.

Тот должен оказаться как можно ближе к «домику». Побеждают те, кто набрал больше очков. Из экипировки здесь только слайдер и щётка.



С её помощью игроки натирают лёд и дают возможность камню дальше проехать.

Керлинг поддерживает тело в тонусе, ведь в игре задействованы практически все группы мышц.



Евгения Орлис, тренер по кёрлингу, член смешанной национальной сборной по кёрлингу:

Коммуникация в кёрлинге – она не менее важна, чем физическая подготовка. Команды, которые сыграны и, может, не в лучшей своей форме находятся, но с высоким уровнем коммуникации, они способны показывать более высокий результат. Ну, и спорт – он стратегический. Есть определеённые тактики, в зависимости от того, в каком положении вы находитесь, с каким счётом вы играете, сильный или слабый соперник.

То есть, постоянно необходимо думать.

В Беларуси кёрлинг не очень популярен. Может, не хватает пиара?

Только с открытием «Минск-Арены» появилась возможность поиграть в него. Это, кстати, может сделать любой желающий.

Вообще, кёрлинг подходит всем, можно даже играть семьёй.

Если говорить о профессиональном спорте, то здесь уже свои правила. С 12 лет можно начинать занятия.

Евгения Орлис:

Спорт будет развиваться только в том случае, если будут приходить новые люди.

И они будут приходить не только для развлечения, а именно для игры, как спортсмены.