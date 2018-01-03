Минское «Динамо» обыграло на выезде магнитогорский «Металлург»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» начали 2018 год с выездной победы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» начали 2018 год с выездной победы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня в Магнитогорске «зубры» обыграли борющийся за высокие места на Востоке местный «Металлург».
Хозяева льда нанесли почти в два раза больше ударов по воротам, чем динамовцы, но удача всё равно заняла сторону белорусского клуба.
В первом периоде «магнитка» открыла счёт и удерживала лидерство вплоть до стартовых секунд третьего отрезка. Ну а дальше забросил Евгений Ковыршин, и ничейные цифры вернулись на табло. Там они держались до 56 минуты, когда динамовцам принёс три очка ещё один Евгений – Лисовец.
Теперь «зубры» отстают от зоны плей-офф на Западе всего на четыре очка. 5 января в Екатеринбурге их ожидает свидание с лидером Восточной конференции – «Автомобилистом».