Минское «Динамо» обыграло на выезде магнитогорский «Металлург»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» начали 2018 год с выездной победы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня в Магнитогорске «зубры» обыграли борющийся за высокие места на Востоке местный «Металлург».

Хозяева льда нанесли почти в два раза больше ударов по воротам, чем динамовцы, но удача всё равно заняла сторону белорусского клуба.

В первом периоде «магнитка» открыла счёт и удерживала лидерство вплоть до стартовых секунд третьего отрезка. Ну а дальше забросил Евгений Ковыршин, и ничейные цифры вернулись на табло. Там они держались до 56 минуты, когда динамовцам принёс три очка ещё один Евгений – Лисовец.