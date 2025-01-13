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Соболенко сохраняет лидерство в рейтинге WTA, Азаренко потеряла две позиции

13 января 2025 20:16
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В Международной теннисной федерации представили обновленные рейтинги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

У женщин лидерство сохранила белоруска Арина Соболенко. На втором месте – полька Ига Швентек. Тройку сильнейших замыкает американка Коко Гауфф. Виктория Азаренко потеряла два пункта и сейчас располагается на 24-й позиции. Еще одна белоруска Александра Саснович опустилась в мировом рейтинге на четыре строки и занимает 145-е место.

В мужской табели о рангах на вершине итальянец Янник Синнер. На второй строке – Александр Зверев из Германии, на третьей позиции – испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 362-м месте.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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