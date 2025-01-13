Минск принимает чемпионат Беларуси в помещении по стрельбе из лука

Для спортсменов этот старт не только первый в 2025 году, но и самый важный в сезоне. Ведь впереди серьезный отбор. Спустя долгое время у наших лучников наконец-то появилась возможность показать себя на европейской арене. По результатам состязаний лучшие среди юниоров попадут в национальную команду, которая уже в середине февраля отправится в Турцию на чемпионат Европы. А для взрослых это хорошая подготовка к международному турниру в России.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука: Это самый главный старт для всех спортсменов, и, конечно же, все спортсмены готовятся именно к этому старту, чтобы показать то, на что они способны. Конкуренция серьезная, сильные результаты показывают члены национальной команды, и они являются главными претендентами на медали. Надо сказать, что и молодежь не дает им расслабиться и старается держаться поблизости к нашим фаворитам, показывают достойные результаты.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

Наши соревнования являются отборочными к чемпионату Европы среди молодежи. Я уверен, что изоляция, которая была пару лет, никак не уменьшила результаты у нас в стране, поэтому наши молодые спортсмены в данном случае очень хорошо себя покажут и зарекомендуют.

Чемпионат Беларуси в помещении по стрельбе из лука продлится до 15 января. Всего будет разыграно 8 комплектов наград. 4 в блочном луке и столько же в классическом.