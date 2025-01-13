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Гол Виталия Пинчука попал в список лучших за неделю в КХЛ

13 января 2025 13:45
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Гол в исполнении Виталия Пинчука попал в список лучших за неделю в КХЛ. Мини-шедевр нападающий минского «Динамо» сотворил в противостоянии с «Сибирью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, шайба оказалась победной для «зубров». Форвард уехал поочередно от двух защитников, а затем оставил не у дел и вратаря. В сезоне исполнитель в 44 встречах 17 раз забросил сам и девять раз помог отличиться партнерам. 

«Динамо» после поражения 12 января от «Автомобилиста» в серии буллитов остается на пятом месте на Западе. Впереди у подопечных Дмитрия Квартальнова поединок с «Ладой» а затем почти двухнедельный перерыв.

# Хоккей

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