Гол Виталия Пинчука попал в список лучших за неделю в КХЛ

Гол в исполнении Виталия Пинчука попал в список лучших за неделю в КХЛ. Мини-шедевр нападающий минского «Динамо» сотворил в противостоянии с «Сибирью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, шайба оказалась победной для «зубров». Форвард уехал поочередно от двух защитников, а затем оставил не у дел и вратаря. В сезоне исполнитель в 44 встречах 17 раз забросил сам и девять раз помог отличиться партнерам.

«Динамо» после поражения 12 января от «Автомобилиста» в серии буллитов остается на пятом месте на Западе. Впереди у подопечных Дмитрия Квартальнова поединок с «Ладой» а затем почти двухнедельный перерыв.