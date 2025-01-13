Баскетболисты «МИНСКА» снова победили в Единой молодёжной лиге ВТБ

Баскетболисты «МИНСКА» на домашней площадке сыграли поединок Единой молодежной лиги ВТБ против молодежной команды «Пари Нижний Новгород», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После первой четверти наши ребята вели 18:16, а после второго отрезка игры была зафиксирована ничья 35:35. Боевой настрой и стремление к победе демонстрировали обе команды. В этой напряженной борьбе белорусская дружина оказалась более техничной и выносливой. Третья четверть завершилась со счетом 58:50 в пользу «МИНСКА». Заключительный отрезок хозяева провели уверенно и выиграли поединок – 80:58. Во вторник команды встретятся вновь.