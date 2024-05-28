Соболенко разгромила Андрееву в первом круге открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко с разгромной победы стартовала на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого круга вторая ракетка планеты довольно легко прошла 19-летнюю россиянку Эрику Андрееву, которая замыкает топ-100. Для виктории белоруске понадобилось чуть больше часа и два сета. Итог – 6:1, 6:2. Соперница Соболенко во втором раунде определится позже. Напомним, в 2023 году наша теннисистка дошла до полуфинала грунтового мэйджора.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я очень рада видеть всех зрителей сегодня вечером. Атмосфера была отличная. Эрика – умный игрок. Она здорово возвращала мячи. Игра была довольно изменчивая, но я рада итоговому результату. Я стараюсь показывать хороший теннис на грунте, ведь я очень люблю это покрытие.