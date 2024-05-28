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Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»

28 мая 2024 18:58
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Юные спортсмены от восьми лет со всех областей страны участвуют в отборочном этапе республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. За право пройти в финал борются и минчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»-1

На протяжении пяти дней на стадионе футбольного клуба «Минск» будут соревноваться девочки восьми-девяти лет. Сегодня, 28 мая, на одном из полей сошлись команды Заводского и Советского районов. Заводчане вели уже с первых минут игры и одержали уверенную победу – 5:0.

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»-4

Александр Мацкевич, тренер сборной по футболу Заводского района:
Прошли районные соревнования «Кожаный мяч», все команды участвовали. В конце мы отобрали лучших детей. Кто занял первое, второе, третье место – все дети поехали. Все молодцы, старались. Нет профессионалов у нас, ни одного человека. Не ожидал, что будет счет 5:0, но так получилось. Это игра.

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»-7

Турнир является традиционным. Принять участие в нем могут как ученики спортивных клубов, так и новички. Для многих ребят это первые соревнования на профессиональных полях, возможность проявить себя и понять, что такое настоящий футбол.

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»-10

Дмитрий Копытник, директор Федерации футбола города Минска:
Говорил одну простую вещь, что не будет у нас массовости – не будет в принципе футбола. Профессиональный футбол в конце концов идет для зрителей. И чем больше ребят в таком раннем возрасте, девочек, мальчиков, почувствуют на себе этот дух футбола, соревнований, в принципе спорта. Не обязательно же становиться потом профессиональным спортсменом. Им понравится, они придут на стадионы, приведут своих детей в дальнейшем и будут способствовать тому, чтобы больше и больше детей – девочек, мальчиков – интересовалось в принципе видами спорта.

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»-13

В понедельник, 3 июня, в борьбу вступят парни. В июне отборочные этапы у минчан пройдут еще в трех возрастных группах. За право выйти в финал юные спортсмены соревнуются до 12 июля. Игры проходят во всех областях на местных городских площадках. Финалы турнира «Кожаный мяч» состоятся со 2 по 6 сентября на полях футбольного клуба «Минск».

# Футбол Беларуси # Александр Мацкевич

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