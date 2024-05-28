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Никита Кирильцев выиграл Гран-при Тулы по велоспорту

28 мая 2024 13:58
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Мэдисоном и кейрином завершается международный турнир по велоспорту на треке Гран-при Тулы. В числе соискателей наград есть и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Кирильцев выиграл Гран-при Тулы по велоспорту-1

Накануне было разыграно два комплекта медалей. В спринте у нас золото и серебро. Самым быстрым стал Никита Кирильцев. Немного ему уступил Артем Зайцев. В гонке по очкам третью сумму баллов набрал Евгений Королек.

# Велоспорт

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