Никита Кирильцев выиграл Гран-при Тулы по велоспорту

Мэдисоном и кейрином завершается международный турнир по велоспорту на треке Гран-при Тулы. В числе соискателей наград есть и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне было разыграно два комплекта медалей. В спринте у нас золото и серебро. Самым быстрым стал Никита Кирильцев. Немного ему уступил Артем Зайцев. В гонке по очкам третью сумму баллов набрал Евгений Королек.