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Стали известны финалисты Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек

28 мая 2024 14:12
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Команды БГУФК и Гродненского государственного университета разыграют золотые награды Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны финалисты Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек-1

Гостьи столицы нанесли поражение представительницам БГУ. Минчанки активно сопротивлялись только первую половину. А затем класс приезжих спортсменок сказался сполна. Финальный результат – 73:37. Во втором полуфинале БГУФК играючи расправился с БНТУ – 116:51.

# Баскетбол

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