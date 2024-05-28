Стали известны финалисты Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек

Команды БГУФК и Гродненского государственного университета разыграют золотые награды Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команды БГУФК и Гродненского государственного университета разыграют золотые награды Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гостьи столицы нанесли поражение представительницам БГУ. Минчанки активно сопротивлялись только первую половину. А затем класс приезжих спортсменок сказался сполна. Финальный результат – 73:37. Во втором полуфинале БГУФК играючи расправился с БНТУ – 116:51.