Соболенко покинула теннисный турнир в Дохе. Азаренко играет дальше

Новости Беларуси. Арина Соболенко покинула теннисный турнир в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 марта наша спорсменка в 1/8 финала в трех сетах уступила испанке Гарбинье Мугуруса – 2:6, 7:6, 3:6.

Тем не менее белорусское представительство на турнире остается. Виктория Азаренко, чуть ранее обыграв Светлану Кузнецову и Лауру Зигемунд, вышла в четвертьфинал соревнований и 4 марта в борьбе за 1/2 поспорит с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Матч начнется в 18:00 по белорусскому времени.