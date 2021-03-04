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Соболенко покинула теннисный турнир в Дохе. Азаренко играет дальше

04 марта 2021 14:45
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Новости Беларуси. Арина Соболенко покинула теннисный турнир в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 марта наша спорсменка в 1/8 финала в трех сетах уступила испанке Гарбинье Мугуруса – 2:6, 7:6, 3:6.

Соболенко покинула теннисный турнир в Дохе. Азаренко играет дальше-1

Тем не менее белорусское представительство на турнире остается. Виктория Азаренко, чуть ранее обыграв Светлану Кузнецову и Лауру Зигемунд, вышла в четвертьфинал соревнований и 4 марта в борьбе за 1/2 поспорит с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Матч начнется в 18:00 по белорусскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Гарбинье Мугуруса # Виктория Азаренко # Светлана Кузнецова # Лаура Зигемунд # Элина Свитолина # Фотофакт

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