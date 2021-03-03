ЧМ юниоров по биатлону: Ковалевская – 20-я, а Кудаева в десятке сильнейших

Новости Беларуси. В австрийском Обертиллиахе продолжается чемпионат мира среди юниоров. 3 марта в программе дня значились четыре гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В австрийском Обертиллиахе продолжается чемпионат мира среди юниоров. 3 марта в программе дня значились четыре гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во всех пасьютах победили спортсмены, ставшие чемпионами и в спринтах. Первыми на старт вышли девушки, чей возраст не превышает 19 лет. Вторую победу подряд одержала словенка Лена Репинц, лучшей из белорусок стала Юлия Ковалевская, финишировавшая 20-й.
Далее настала очередь юниорок, и здесь золотой дубль оформила швейцарка Эми Басерга, десятку сильнейших замкнула наша Дарья Кудаева.
Что касается юношей, то среди них первенствовал россиянин Денис Иродов. Единственный из белорусов – Андрей Гаврош – оказался только 30-м. Лучшим среди юниоров стал француз Эмильен Клод, а лучшим среди наших – Павел Белько, он 22-й.