ЧМ юниоров по биатлону: Ковалевская – 20-я, а Кудаева в десятке сильнейших

Новости Беларуси. В австрийском Обертиллиахе продолжается чемпионат мира среди юниоров. 3 марта в программе дня значились четыре гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во всех пасьютах победили спортсмены, ставшие чемпионами и в спринтах. Первыми на старт вышли девушки, чей возраст не превышает 19 лет. Вторую победу подряд одержала словенка Лена Репинц, лучшей из белорусок стала Юлия Ковалевская, финишировавшая 20-й.

Далее настала очередь юниорок, и здесь золотой дубль оформила швейцарка Эми Басерга, десятку сильнейших замкнула наша Дарья Кудаева.