Соболенко победила Шарапову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Матч должен был состояться ещё 3 января, но его перенесли из-за дождя. В предыдущей встрече сильнее оказалась Шарапова, поэтому, вероятно, для Арины ожидание было томительно.

Новости Беларуси. 4 января на турнире Shenzhen Open Арина Соболенко (13 WTA) одолела Марию Шарапову (29 WTA) и вышла в полуфинал.

То, с каким нетерпением Соболенко ждала этой встречи, стало понятно уже в первые же минуты поединка. Белоруска взяла инициативу в свои руки и буквально подавила все попытки противницы отбиться. Первый сет завершился с уверенным счётом 6:1 в пользу Арины.

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Во втором сете Мария смогла немного адаптироваться к мощи оппонентки, но переломить ситуацию в свою пользу не смогла. Возможно, причина в травме, из-за которой Шарапова снялась с матча при счёте 4:2 в пользу белоруски.

На неделе Арина в 1/8 финала турнира в Шэньчжэне обыграла Екатерину Александрову из России.