Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой перенесён на 4 января

Новости Беларуси. 3 января Арина Соболенко должна была сыграть четвертьфинальный матч крупного теннисного турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако поединок с Марией Шараповой не состоялся.

Причина банальна – весь день в Поднебесной шел проливной дождь. Поэтому уже начавшиеся встречи прервали, а запланированные перенесли.

Таким образом, Соболенко и Шарапова попытаются помериться силами 4 января. Ориентировочное начало противостояния – в 8 часов по белорусскому времени.