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Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой перенесён на 4 января

03 января 2019 21:06
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Новости Беларуси. 3 января Арина Соболенко должна была сыграть четвертьфинальный матч крупного теннисного турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако поединок с Марией Шараповой не состоялся.

Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой перенесён на 4 января-1

Причина банальна – весь день в Поднебесной шел проливной дождь. Поэтому уже начавшиеся встречи прервали, а запланированные перенесли.

Таким образом, Соболенко и Шарапова попытаются помериться силами 4 января. Ориентировочное начало противостояния – в 8 часов по белорусскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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