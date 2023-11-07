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Соболенко переместилась на вторую позицию рейтинга WTA

07 ноября 2023 10:45
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Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей итогового турнира WTA. В финальном матче она разгромила американку Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко переместилась на вторую позицию рейтинга WTA-1

Ига Свентек возвращает себе звание первой ракетки мира. Белоруска Арина Соболенко завершит сезон на второй позиции рейтинга. Тем не менее, подводя итоги сезона, Арина поблагодарила своих болельщиков и команду и пообещала, что это только начало и в следующий раз она сыграет лучше.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Джессика Пегула # Фотофакт

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