Соболенко переместилась на вторую позицию рейтинга WTA

Ига Свентек возвращает себе звание первой ракетки мира. Белоруска Арина Соболенко завершит сезон на второй позиции рейтинга. Тем не менее, подводя итоги сезона, Арина поблагодарила своих болельщиков и команду и пообещала, что это только начало и в следующий раз она сыграет лучше.