Минское «Динамо» потерпело поражение в матче с омским «Авангардом» в домашней серии КХЛ

Стартовый период матча остался за гостями. На 10-й минуте Буше мощным броском реализовал большинство «Авангарда». На экваторе второй 20-минутки гости вновь эффективно разыграли лишнего и повели – 2:0. Но не прошло и двух минут, как «динамовец» Егор Бориков забросил свою первую шайбу в КХЛ. А на исходе периода Ник Меркли сравнял счет – 2:2.

В третьем периоде «зубры» вдоволь наигрались в большинстве, но наказать соперника смогли только на излете штрафного времени – отличился Пинчук. Недолго музыка играла в стане «Динамо» – через два десятка секунд Буше точно бросил в дальний угол. И вновь ничья – 3:3. Овертайм победителя не выявил. В серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты «Авангарда». «Зубры» уступили – 3:4.