Минское «Динамо» обыграло брестское в итоговом матче 27 тура футбольного ЧБ

Гости открыли счет довольно быстро. Уже на 7-й минуте великолепный гол забил Даниил Зорин. На 52-й – Павел Седько удвоил перевес минчан. Но вскоре Дмитрий Бага возродил надежды брестских болельщиков. Он поразил ворота соперника и сократил отставание в счете. Правда, вскоре порывы хозяев остудил Иван Бахар. На 68-й минуте он укрепил преимущество команды Вадима Скрипченко. Столичное «Динамо» выиграло у брестского со счетом 3:1 и еще на один шаг приблизилось к чемпионскому титулу. Минская дружина набрала 60 очков и теперь отрыв от гродненского «Немана», идущего вторым, составляет 4 очка.