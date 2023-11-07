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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего

07 ноября 2023 10:33
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего, который завершился в Санкт-Петербурге. Участие в соревнованиях принимали молодежки Беларуси, России, Казахстана, а также юниорская дружина России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего-1

В заключительном поединке турнира наши ребята встречались со сборной Казахстана и победили со счетом 5:3. Белорусская команда одержала две победы, в одном матче потерпела поражение и набрала четыре очка. Столько же баллов было в активе обеих команд России, победитель турнира определился по разнице забитых и пропущенных шайб. В итоге молодежная сборная Беларуси заняла второе место. Чемпионом турнира стала молодежная дружина России.

# Хоккей # Фотофакт

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