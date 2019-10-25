Владимир Копытов: «Очень важно, чтобы постоянно были вбросы и в молодежную, и взрослую команду»

Главная задача перед участниками – это победа. Победители будут определятся в 10 весах. Для тренерского штаба в первую очередь это просмотр внутреннего ближайшего резерва, а так же возможность оценить, в какой форме находятся ведущие спортсмены национальной команды.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Это же наше будущее. Если не будет этой подпитки, то мы придем к тому, что не будет борьбы у нас и не будет борцов. Поэтому очень важно, чтобы постоянно были вбросы и в молодежную, и взрослую команду.

Есть лидеры, которые должны доказать, что они лидеры. И на уровне своих соперников, где не мешают мастера спорта, нет титулованных борцов, доказывайте, что вы лучшие и приходите в команду.