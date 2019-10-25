Владимир Копытов: «Очень важно, чтобы постоянно были вбросы и в молодежную, и взрослую команду»

Новости Беларуси. Начался последний внутренний старт для борцов классического стиля – Кубок Беларуси. На соревнования прибыли 87 атлетов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Начался последний внутренний старт для борцов классического стиля – Кубок Беларуси. На соревнования прибыли 87 атлетов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главная задача перед участниками – это победа. Победители будут определятся в 10 весах. Для тренерского штаба в первую очередь это просмотр внутреннего ближайшего резерва, а так же возможность оценить, в какой форме находятся ведущие спортсмены национальной команды.
Соревнования проходят на базе спортивного олимпийского комплекса «Стайки» сразу на трех коврах. В программе стартового дня квалификация. Отметим, что участники турнира уже начали борьбу за награды.
Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Это же наше будущее. Если не будет этой подпитки, то мы придем к тому, что не будет борьбы у нас и не будет борцов. Поэтому очень важно, чтобы постоянно были вбросы и в молодежную, и взрослую команду.
Есть лидеры, которые должны доказать, что они лидеры. И на уровне своих соперников, где не мешают мастера спорта, нет титулованных борцов, доказывайте, что вы лучшие и приходите в команду.
В субботу, 26 октября определятся победители соревнований как в личных, так и в командном первенствах.