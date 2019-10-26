Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае

Новости Беларуси. Арина Соболенко одолела Каролину Мухову и прошла в финал малого итогового турнира в китайском Чжухае.

В тяжёлом двухсетовом поединке белоруска (14 WTA) обыграла чешскую спортсменку (26 WTA). Для девушек это была первая встреча. Поскольку свой предыдущий матч Мухова завершила с трудом из-за болей в ногах, можно считать, что у Соболенко было небольшое преимущество.

Весь первый сет теннисистки шли вровень. Только после счёта 5:5 Арина смогла вытянуть раунд, взяв сразу два гейма – 7:5.