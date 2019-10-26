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Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае

26 октября 2019 13:55
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Новости Беларуси. Арина Соболенко одолела Каролину Мухову и прошла в финал малого итогового турнира в китайском Чжухае.

В тяжёлом двухсетовом поединке белоруска (14 WTA) обыграла чешскую спортсменку (26 WTA). Для девушек это была первая встреча. Поскольку свой предыдущий матч Мухова завершила с трудом из-за болей в ногах, можно считать, что у Соболенко было небольшое преимущество.

Весь первый сет теннисистки шли вровень. Только после счёта 5:5 Арина смогла вытянуть раунд, взяв сразу два гейма – 7:5.

Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае-1

Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy 

Во втором сете Каролина постоянно держала противницу в напряжении. Чешка вырвалась вперёд и не позволяла белоруске сократить отрыв. Однако они вновь сравнялись на счёте 5:5, затем волнение наросло при 6:6, после чего Арина одержала победу на тай-брейке – 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 55 минут.

В финале Соболенко сыграет с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс (10 WTA). Напомним, в прошлом году первая ракетка Беларуси не смогла выйти из группы.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролина Мухова

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