Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае
Новости Беларуси. Арина Соболенко одолела Каролину Мухову и прошла в финал малого итогового турнира в китайском Чжухае.
В тяжёлом двухсетовом поединке белоруска (14 WTA) обыграла чешскую спортсменку (26 WTA). Для девушек это была первая встреча. Поскольку свой предыдущий матч Мухова завершила с трудом из-за болей в ногах, можно считать, что у Соболенко было небольшое преимущество.
Весь первый сет теннисистки шли вровень. Только после счёта 5:5 Арина смогла вытянуть раунд, взяв сразу два гейма – 7:5.
Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy
Во втором сете Каролина постоянно держала противницу в напряжении. Чешка вырвалась вперёд и не позволяла белоруске сократить отрыв. Однако они вновь сравнялись на счёте 5:5, затем волнение наросло при 6:6, после чего Арина одержала победу на тай-брейке – 7:6 (7:4).
Матч длился 1 час 55 минут.
В финале Соболенко сыграет с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс (10 WTA). Напомним, в прошлом году первая ракетка Беларуси не смогла выйти из группы.