Организаторы «Минского рубежа»: 99%, что это будет ежегодный фестиваль единоборств

Новости Беларуси. Пять видов единоборств в одном месте? Легко! 25 и 26 октября главная площадка «Чижовка-Арены» принимала фестиваль боевых искусств «Минский рубеж», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программу мероприятия вошли привычные муай-тай, ММА, грэпплинг. Также состоялись профессиональные поединки по каратэ кекусинкай и тхэквондо евротай, что является новшеством в нашей стране. Турнир был ориентирован как и на тех, кто только думает, в каком виде единоборств попробовать себя, так и на опытных спортсменов.

На соревнования приехали атлеты со всей Беларуси. Также были представители России, Кыргызстана, Ирана. Только в первый день было зарегистрировано более 800 участников. Организаторами фестиваля выступили Белорусская федерация рукопашного боя и единоборств, администрация Заводского района. Проект также поддержал многократный чемпион мира и Европы по таиландскому боксу и К-1 Чингиз Аллазов.

Максим Корольков, исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств:

Поговорив вчера с Чингизом Аллазовым, главой Заводского района и с федерациями, мы пришли к тому, что, скорее всего (и это уже на 99 %), это будет ежегодный фестиваль, который будет наполняться участниками, иностранными участниками. А вечерние профбои будут наполняться качественными поединками.