Прямой эфир

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине

23 октября 2019 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Воспитывать будущих чемпионов в глубинке вполне реально, если на периферии будет достойная инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-1

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-3

В Кобрине оценили условия, которыми располагают спортсмены. В центре внимания сразу несколько объектов: школа по зимним видам спорта, комплексная школа олимпийского резерва, гребная база, а также полифункциональная спортивная площадка. Всего в районе развивают 13 видов спорта.

База Кобрина популярна не только у местных атлетов, ее облюбовали хоккеисты из Москвы и Санкт-Петербурга, волейболисты из Калуги. В Беларуси они каждое лето проводят подготовительные сборы.

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-6

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Здесь для занятий спортом практически есть все. Есть бассейн, легкоатлетический комплекс, манеж прекрасный, ледовая площадка, гребная база. Здесь можно развивать все виды спорта. Я скажу так, все районные центры должны стремиться к такому уровню, который есть в Кобрине. И если в каждом районном центре будет то, что есть сегодня в Кобрине, то можно считать, что основную задачу по содержанию инфраструктуры мы выполнили.

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-9

На ряду со спортивной в регионе развита и туристическая инфраструктура. На территории Кобринского района гостей принимают 32 агроусадьбы. И это третий показатель по всей Брестской области.

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-12

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-14

«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине-16

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ. Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Барысу»
22 октября 2019 19:50

КХЛ. Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Барысу»

Криштиану Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»
22 октября 2019 16:10

Криштиану Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Марина Лобач о турнире по художественной гимнастике в Минске: «Мы видим очень много ярких, интересных звёзд»
22 октября 2019 09:28

Марина Лобач о турнире по художественной гимнастике в Минске: «Мы видим очень много ярких, интересных звёзд»