«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине

Новости Беларуси. Воспитывать будущих чемпионов в глубинке вполне реально, если на периферии будет достойная инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кобрине оценили условия, которыми располагают спортсмены. В центре внимания сразу несколько объектов: школа по зимним видам спорта, комплексная школа олимпийского резерва, гребная база, а также полифункциональная спортивная площадка. Всего в районе развивают 13 видов спорта.

База Кобрина популярна не только у местных атлетов, ее облюбовали хоккеисты из Москвы и Санкт-Петербурга, волейболисты из Калуги. В Беларуси они каждое лето проводят подготовительные сборы.