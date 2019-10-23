«Здесь можно развивать все виды спорта». Сергей Ковальчук оценил условия, которыми располагают спортсмены в Кобрине

Новости Беларуси. Воспитывать будущих чемпионов в глубинке вполне реально, если на периферии будет достойная инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Воспитывать будущих чемпионов в глубинке вполне реально, если на периферии будет достойная инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кобрине оценили условия, которыми располагают спортсмены. В центре внимания сразу несколько объектов: школа по зимним видам спорта, комплексная школа олимпийского резерва, гребная база, а также полифункциональная спортивная площадка. Всего в районе развивают 13 видов спорта.
База Кобрина популярна не только у местных атлетов, ее облюбовали хоккеисты из Москвы и Санкт-Петербурга, волейболисты из Калуги. В Беларуси они каждое лето проводят подготовительные сборы.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Здесь для занятий спортом практически есть все. Есть бассейн, легкоатлетический комплекс, манеж прекрасный, ледовая площадка, гребная база. Здесь можно развивать все виды спорта. Я скажу так, все районные центры должны стремиться к такому уровню, который есть в Кобрине. И если в каждом районном центре будет то, что есть сегодня в Кобрине, то можно считать, что основную задачу по содержанию инфраструктуры мы выполнили.
На ряду со спортивной в регионе развита и туристическая инфраструктура. На территории Кобринского района гостей принимают 32 агроусадьбы. И это третий показатель по всей Брестской области.