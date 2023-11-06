Первая ракетка планеты Арина Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошедшей ночью белоруска проиграла второму номеру рейтинга польке Иге Свентек – 2:6, 3:6. Отложенный матч доигрывался после проливных дождей. Соболенко не смогла перехватить инициативу, допустив 18 невынужденных ошибок. В решающем противостоянии Свентек сыграет против Джессики Пегулы из США. В случае победы польской теннисистки она вернет себе лидерство в мировом рейтинге. Если же Свентек проиграет, в ранге первой ракетки мира сезон завершит Арина Соболенко.