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Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA

06 ноября 2023 13:50
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Первая ракетка планеты Арина Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA-1

Прошедшей ночью белоруска проиграла второму номеру рейтинга польке Иге Свентек – 2:6, 3:6. Отложенный матч доигрывался после проливных дождей. Соболенко не смогла перехватить инициативу, допустив 18 невынужденных ошибок. В решающем противостоянии Свентек сыграет против Джессики Пегулы из США. В случае победы польской теннисистки она вернет себе лидерство в мировом рейтинге. Если же Свентек проиграет, в ранге первой ракетки мира сезон завершит Арина Соболенко.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Джессика Пегула # Фотофакт

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