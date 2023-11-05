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Белорусские борцы готовятся к международному турниру в Новосибирске

05 ноября 2023 18:30
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Белорусские борцы готовятся к международному турниру по греко-римской борьбе «Сила традиций». 12 парней доказали бронзовому призеру Олимпийских игр Михаилу Семенову, что они лучшие, а он в свою очередь сколотил дружину и повезет ребят в Кемерово, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Белорусские борцы готовятся к международному турниру в Новосибирске-1

Чтобы сформировать команду, Михаил Семенов тщательно просматривал ребят 2007-2008 годов рождения в течение года, ведь соревнования в Кемерово соберут сильнейших ребят из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Такое представительство неслучайно, 35 лет назад на Олимпиаде в Сеуле команда СССР по греко-римской борьбе взяла шесть наград (4 золота, серебро и бронзу), и именно представители четырех республик заполнили медальную копилку.

Подробности в видеоматериале.

# Греко-римская борьба # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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