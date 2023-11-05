В Минске проводят турнир для ветеранов спорта с нарушением слуха

Равные возможности проявить себя для всех. Ветераны спорта с нарушением слуха вышли на волейбольные площадки, чтобы определить сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А компанию белорусским атлетам составили гости из России.

Соревнуются как мужские, так и женские команды. И хоть на любом турнире должен быть победитель, но проигравших тут точно нет. Куда важнее, чем медали и кубки, возможность встретить старых знакомых и завести новых друзей. Всех на площадке объединяет общая любовь к спорту. И проблемы со слухом не мешают этим людям добиваться успехов и радоваться жизни.

Оксана Положенец, заместитель директора РДК имени Н.Ф. Шарко общественного объединения «Белорусское общество глухих»:

Мы проводим этот кубок в целях интеграции инвалидов по слуху в социум, чтобы они могил себя реализовать, максимально показать свои возможности, заниматься спортом, не сидеть по домам в четырех стенах. В Республике Беларусь очень большое внимание уделяется именно спорту, дефлимпийскому направлению. Очень большое содействие оказывается в развитии, социализации, реализации в спортивной сфере людей с нарушением слуха. И в этом плане большая благодарность всем нашим государственным организациям.