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Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси

05 ноября 2023 19:09
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У нас в ракурсе хоккей женский – чемпионат, который стартовал впервые. Пока участвуют три команды. Всего девушки проведут 4 тура. После первого в лидерах значится команда «Березина», которая записала на свой счет три победы.

Тренирует девчат Дмитрий Яворский. Собственно, коуч любезно согласился прийти к нам в студию программы «Спорттаймер» на СТВ и рассказать о всех тонкостях женского хоккея, но вместе с ним пришла и представительница хоккейной «Минчанки» Ксения Браницкая. Вот она идет вперед, не задумываясь.

Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси-1

Почему стоит идти в женский хоккей?

Юлия Силипицкая, СТВ:
Три в буквальном смысле причины, почему я должна пойти в хоккей?

Ксения Браницкая, нападающая хоккейной команды «Минчанка»:
В хоккее большие скорости, невероятные эмоции. И третье – я на льду счастливая и забываю свои проблемы.

Юлия Силипицкая:
Есть ли дружба женская в хоккее?

Подробности в видеоматериале.

Ксения Браницкая:
Есть, гуляем вместе все, всей командой. Последний раз ходили в парк.

Юлия Силипицкая:
На аттракционы?

Ксения Браницкая:
Да.

Юлия Силипицкая:
И на каких выкатались?

Ксения Браницкая:
Кто боялся, тот стоял рядышком просто. Кто не боялся, то ходили на все аттракционы. На «Фараон», на эти горки. Я на всех была.

«Чуть-чуть пожестче, чем другие». Чем девочки-хоккеистки отличаются от обычных девочек?

Юлия Силипицкая:
Какие основные характеристики девочки-хоккеистки? Какие у них черты характера, свойственные именно хоккеистке.

Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси-4

Дмитрий Яворский, главный тренер женской команды по хоккею «Березина»:
Они чуть-чуть (как правильно выразиться)...

Юлия Силипицкая:
Жесткие?

Дмитрий Яворский:
Чуть-чуть пожестче, чем другие девчонки. Ксюша сама на протяжении долгого времени уговаривала родителей, чтобы ее завели на хоккей, она сама насобирала деньги, чтобы у нее появилась возможность купить коньки. Она сама нашла себе команду, в которой она будет заниматься и развиваться. Но, наверное, это говорит в первую очередь, вот об этой решительности.

Юлия Силипицкая:
Сколько у вас в команде таких решительных?

Дмитрий Яворский:
У нас 12 человек, а всего девчонок у нас сейчас на сборах 41.

Юлия Силипицкая:
А вот у вас какая цель?

Дмитрий Яворский:
Сделать все, чтобы они улыбались на площадке!

Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси-7

Кто может составить конкуренцию белорусской сборной и что даст женская хоккейная лига?

Юлия Силипицкая:
Кто сейчас нашим девочкам конкурент?

Дмитрий Яворский:
Много сборных на данный момент есть женских. Я думаю, что не конкурент, а, как Ксения сказала, те, на кого они равняются. И в первую очередь, наверное, я думаю, что хотят обыграть. Это женская сборная России, потому что они находятся рядом. У них есть своя профессиональная лига.

Юлия Силипицкая:
Они к нам приедут?

Дмитрий Яворский:
Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, женская сборная приезжает на турнир Президентского спортивного клуба.

Юлия Силипицкая:
Что даст женская лига? Какие перспективы?

Дмитрий Яворский:
Это популяризация хоккея среди девчонок. Девчонки будут видеть, что у них есть чемпионаты, что есть куда стремиться, что есть соревнования.

Юлия Силипицкая:
Это уже будет не хобби, я так понимаю, а профессия, да?

Дмитрий Яворский:
Да, мы двигаемся к тому, чтобы это была профессия для девчонок.

Смотрите интервью полностью в видеоматериале.

 

# Женский хоккей # Дмитрий Яворский # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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