Какими чертами должны обладать хоккеистки? Пообщались с представителями женской лиги Беларуси

У нас в ракурсе хоккей женский – чемпионат, который стартовал впервые. Пока участвуют три команды. Всего девушки проведут 4 тура. После первого в лидерах значится команда «Березина», которая записала на свой счет три победы. Тренирует девчат Дмитрий Яворский. Собственно, коуч любезно согласился прийти к нам в студию программы «Спорттаймер» на СТВ и рассказать о всех тонкостях женского хоккея, но вместе с ним пришла и представительница хоккейной «Минчанки» Ксения Браницкая. Вот она идет вперед, не задумываясь.

Почему стоит идти в женский хоккей? Юлия Силипицкая, СТВ:

Три в буквальном смысле причины, почему я должна пойти в хоккей? Ксения Браницкая, нападающая хоккейной команды «Минчанка»:

В хоккее большие скорости, невероятные эмоции. И третье – я на льду счастливая и забываю свои проблемы. Юлия Силипицкая:

Есть ли дружба женская в хоккее? Подробности в видеоматериале. Ксения Браницкая:

Есть, гуляем вместе все, всей командой. Последний раз ходили в парк. Юлия Силипицкая:

На аттракционы? Ксения Браницкая:

Да. Юлия Силипицкая:

И на каких выкатались? Ксения Браницкая:

Кто боялся, тот стоял рядышком просто. Кто не боялся, то ходили на все аттракционы. На «Фараон», на эти горки. Я на всех была. «Чуть-чуть пожестче, чем другие». Чем девочки-хоккеистки отличаются от обычных девочек? Юлия Силипицкая:

Какие основные характеристики девочки-хоккеистки? Какие у них черты характера, свойственные именно хоккеистке.

Дмитрий Яворский, главный тренер женской команды по хоккею «Березина»:

Они чуть-чуть (как правильно выразиться)... Юлия Силипицкая:

Жесткие? Дмитрий Яворский:

Чуть-чуть пожестче, чем другие девчонки. Ксюша сама на протяжении долгого времени уговаривала родителей, чтобы ее завели на хоккей, она сама насобирала деньги, чтобы у нее появилась возможность купить коньки. Она сама нашла себе команду, в которой она будет заниматься и развиваться. Но, наверное, это говорит в первую очередь, вот об этой решительности. Юлия Силипицкая:

Сколько у вас в команде таких решительных? Дмитрий Яворский:

У нас 12 человек, а всего девчонок у нас сейчас на сборах 41. Юлия Силипицкая:

А вот у вас какая цель? Дмитрий Яворский:

Сделать все, чтобы они улыбались на площадке!