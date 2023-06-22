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Соболенко и Саснович завершили выступление на теннисном турнире в Берлине

22 июня 2023 20:20
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В Берлине продолжается крупный теннисный турнир категории 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 22 июня, в поединках 1/8 финала сражались две белорусские спортсменки.

Соболенко и Саснович завершили выступление на теннисном турнире в Берлине-1

Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал. За выход в следующую стадию турнира она играла с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Первый сет белоруска уступила со счетом 2:6. Во второй партии Соболенко выровняла игру и соперницы дошли до тай-брейка. Однако Кудерметова и здесь была сильней – 7:2. Таким образом, Арина Соболенко, первая сеяная на турнире в Берлине, завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

Еще одна белоруска Александра Саснович также не порадовала своих поклонников. Ей в соперницы досталась восьмая ракетка мира, гречанка Мария Саккари. Саснович не оказала должного сопротивления своей оппонентке, потерпев поражение со счетом 2:6, 1:6.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Мария Саккари # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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