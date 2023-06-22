Соболенко и Саснович завершили выступление на теннисном турнире в Берлине

В Берлине продолжается крупный теннисный турнир категории 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 22 июня, в поединках 1/8 финала сражались две белорусские спортсменки.

Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал. За выход в следующую стадию турнира она играла с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Первый сет белоруска уступила со счетом 2:6. Во второй партии Соболенко выровняла игру и соперницы дошли до тай-брейка. Однако Кудерметова и здесь была сильней – 7:2. Таким образом, Арина Соболенко, первая сеяная на турнире в Берлине, завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

Еще одна белоруска Александра Саснович также не порадовала своих поклонников. Ей в соперницы досталась восьмая ракетка мира, гречанка Мария Саккари. Саснович не оказала должного сопротивления своей оппонентке, потерпев поражение со счетом 2:6, 1:6.