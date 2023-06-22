На чемпионате Союзного государства по фехтованию определились победители в командных соревнованиях в шпаге

Для наших фехтовальщиков данный старт – главный и заключительный турнир сезона. Это возможность повысить уровень своего мастерства и определить степень готовности на фоне более звездных коллег. Ведь в составе россиян – чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также чемпионатов Европы и мира.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Для российских спортсменов это своего рода международный опыт, это смена обстановки. Вы видите зал, здесь все смоделировано по всем стандартам проведения самых крупных международных стартов по фехтованию. Здесь серьезная конкуренция. Россия большая, много регионов, много различных субъектов, также наши спортсмены белорусские начинают навязывать конкуренцию. Это тоже интересный опыт для российских спортсменов. Поэтому с кем бы я из тренеров ни поговорил, с кем бы наши коллеги ни пообщались, белорусские тренеры, все россияне с большим удовольствием едут на этот турнир.