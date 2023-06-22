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Международный турнир по плаванию проходит в Минске. Юные спортсмены из Беларуси и России борются за звание лучших

22 июня 2023 17:06
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Новости Беларуси. В бассейне детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Янтарь» проходит международный турнир памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юные спортсмены из разных уголков Беларуси и России борются за звание лучших. На дорожках кроме белорусов выступают дети из Нижнего Новгорода, Пятигорска, а также Смоленской области. Всего около 400 человек из 18-ти команд. Возраст участников – от 12 до 14 лет. Спортсмены показывают навыки плавания разным стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Международный турнир по плаванию проходит в Минске. Юные спортсмены из Беларуси и России борются за звание лучших-1

Мария Адамович, воспитанница Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:
Недавно я выполнила мастера спорта Республики Беларусь. Очень тяжело. Мне помог мой личный тренер. В Казань летала на «Игры дружбы», на Олимпийские дни молодежи.

Международный турнир по плаванию проходит в Минске. Юные спортсмены из Беларуси и России борются за звание лучших-4

Николай Заикин, старший тренер средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном Пятигорска (Россия):
У нас спортивная программа, по которой мы работаем. Готовим детей к большим достижениям в их жизни. Стараемся новое что-то брать. Приезжаем за опытом в республику вашу. Было неплохое выступление – выступили, заняли второе место.

Международный турнир по плаванию проходит в Минске. Юные спортсмены из Беларуси и России борются за звание лучших-7

Евгения Жукова, главный судья международного турнира по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной:
Наши соревнования традиционные, они проводятся более 30 лет в стенах нашего бассейна. Установлено три рекорда турнира. Рекорды турнира достаточно сильные, некоторые из них принадлежат действующим членам национальной команды.

Международный турнир по плаванию проходит в Минске. Юные спортсмены из Беларуси и России борются за звание лучших-10

Программа выступлений насыщенная, поэтому разделена на две части: утром проходят предварительные заплывы, вечером – финальные. Для некоторых ребят это первый международный турнир в карьере.

# Плавание # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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