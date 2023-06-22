«Дома всегда больше поддержки». Как проходит подготовка белорусских гимнасток ко II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. На II Играх стран СНГ будут представлены 22 вида спорта, в числе которых и художественная гимнастика. Белорусские грации тщательно готовятся к мультифоруму, который в этом сезоне для них является главным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медали в художественной гимнастике будут оспаривать как юниорки, так и взрослые. Сеньоркам предстоит сразиться за награды в индивидуальном зачете. В подготовке к играм в составе белорусской команды участвуют бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горносько, Анна Каменщикова, Анастасия Салос и чемпионка I Игр стран СНГ Елизавета Зорькина.

Чтобы претендовать на пьедестал, в арсенале необходимо иметь программу с ультрасложными элементами и исполнить ее без ошибок.