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«Дома всегда больше поддержки». Как проходит подготовка белорусских гимнасток ко II Играм стран СНГ?

22 июня 2023 17:10
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Новости Беларуси. На II Играх стран СНГ будут представлены 22 вида спорта, в числе которых и художественная гимнастика. Белорусские грации тщательно готовятся к мультифоруму, который в этом сезоне для них является главным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Дома всегда больше поддержки». Как проходит подготовка белорусских гимнасток ко II Играм стран СНГ?-1

Медали в художественной гимнастике будут оспаривать как юниорки, так и взрослые. Сеньоркам предстоит сразиться за награды в индивидуальном зачете. В подготовке к играм в составе белорусской команды участвуют бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горносько, Анна Каменщикова, Анастасия Салос и чемпионка I Игр стран СНГ Елизавета Зорькина.

Чтобы претендовать на пьедестал, в арсенале необходимо иметь программу с ультрасложными элементами и исполнить ее без ошибок.

«Дома всегда больше поддержки». Как проходит подготовка белорусских гимнасток ко II Играм стран СНГ?-4

Юлия Бичун-Комарова, старший тренер Национальной команды по художественной гимнастке:
Открытый чемпионат и Игры стран СНГ – это главные старты 2023 года. Всегда дома поддержки больше: за тебя больше болеют, за тебя больше переживают, но и это какая-то большая ответственность. Мы хотим максимальный результат, делаем для этого все возможное, а дальше как будет, так и должно быть.

«Дома всегда больше поддержки». Как проходит подготовка белорусских гимнасток ко II Играм стран СНГ?-7

Гимнастический турнир на II Играх стран СНГ стартует 4 августа.

# Художественная гимнастика # Юлия Бичун-Комарова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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