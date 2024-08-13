Соболенко и Азаренко примут участие в теннисном турнире в Цинциннати

Азаренко в первом раунде сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Стартовый матч основной сетки с участием Виктории состоится завтра, 14 августа. Соболенко начнет борьбу со второго круга. В случае успешного выступления на турнире в Цинциннати Арина может догнать Коко Гауфф и подняться на вторую позицию в рейтинге. На данный момент в активе белоруски – 7 366 очков, на счету Гауфф – 7 633 балла.

Пока же позиции ведущих отечественных теннисисток в табели о рангах остаются прежними. Соболенко – третья, Азаренко – 19-я. Александра Саснович потеряла несколько строк и теперь занимает 101-е место. Алена Фалей опустилась на восемь позиций – она 194-я. Ирина Шиманович поднялась на 9 строк и располагается на 199-м месте.