Минское «Динамо» проведёт товарищеский поединок с «Норильском» из Всероссийской хоккейной лиги

Команды Континентальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону. Накануне минское «Динамо» на «Олимпик-Арене» провело второй спарринг межсезонья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Дмитрия Квартальнова встречалась с омским «Авангардом». Белорусская команда уступила со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу за 3 минуты до окончания основного времени матча.

Илья Усов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Первая игра, пока тяжело какие-то выводы делать. Старались все и звеном играли неплохо, но 2:1 проиграли. Один гол только забили. В большинстве нужно поработать немного над завершением.

Завтра, 14 августа, минские динамовцы проведут очередной товарищеский поединок. «Зубры» встретятся с клубом «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги. Матч начнется на конькобежном стадионе «Минск-Арены» в 17 часов.