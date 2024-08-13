Хоккеисты «Витебска» напрямую вышли в «финал четырёх» Кубка Салея

В Кубке Салея продолжается борьба за «финал четырех». Накануне «Витебск» встречался со «Славутичем» из Смоленска. Команды сыграли вничью – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В серии буллитов более точными оказались гости. Дружина с берегов Двины напрямую вышла в «финал четырех», который примет Витебск с 31 августа по 1 сентября. «Неман» дома победил «Лиду» со счетом 4:1 и сохранил шансы на дальнейшее продвижение в случае поражения «Авиатора» от «Шахтера». А «Лида» турнир покидает.

«Химик» нанес поражение «Могилеву» – 4:3. Новополочане остаются в игре. «Могилев» досрочно завершает выступление в Кубке. В полесском дерби «Гомель» был сильней «Металлурга» – 3:2. Обе команды набрали по шесть баллов и продолжат борьбу за «финал четырех».