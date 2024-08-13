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Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину

13 августа 2024 06:46
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Все наши олимпийцы вернулись на Родину. Четвертую медаль в Париже, бронзу, завоевал тяжелоатлет Евгений Тихонцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину-1

Несмотря на то, что самолет приземлился ночью, в Национальном аэропорту «Минск» было очень оживленно. Помимо многочисленных журналистов, желающих из первых уст узнать новые подробности, на встречу приехали коллеги, друзья, спортивные функционеры. И вот долгожданная кульминация.

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину-4

Уставший, но довольный – Евгений Тихонцов охотно принимал поздравления и делился впечатлениями.

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину-7

Евгений Тихонцов, бронзовый призер Олимпийских игр (тяжелая атлетика):
Это непередаваемые эмоции, очень приятно, поддержка близких, друзей, родных. Это не описать словами. Всем спасибо, кто пришел, очень приятно. Планы не поменялись, готовимся к Лос-Анджелесу, если здоровье позволит. Будем работать.

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину-10

Валерий Сизенок, личный тренер Евгения Тихонцова:
Долгожданная наша победа, потому что Женя ярко выступил. Подарил, конечно же, бурю эмоций, потому что ошибка была в рывке в первом подходе, что заставило встряхнуться сразу же. Не только он сам встряхнулся, и мы рядышком стояли и от удивления не знали, что делать. Тем не менее самое главное, что мы ему доверяем. Дали возможность ему проявить себя, и он себя проявил в максимально хорошем порядке.

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину-13

Олимпийская бронза Евгения Тихонцова с золотым отливом, он проиграл победителю всего четыре килограмма. Наша Сюзанна Володько остановилась в шаге от пьедестала, но дебют можно считать успешным.

# Олимпиада 2024 # Евгений Тихонцов

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