Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину

Все наши олимпийцы вернулись на Родину. Четвертую медаль в Париже, бронзу, завоевал тяжелоатлет Евгений Тихонцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что самолет приземлился ночью, в Национальном аэропорту «Минск» было очень оживленно. Помимо многочисленных журналистов, желающих из первых уст узнать новые подробности, на встречу приехали коллеги, друзья, спортивные функционеры. И вот долгожданная кульминация.

Уставший, но довольный – Евгений Тихонцов охотно принимал поздравления и делился впечатлениями.

Евгений Тихонцов, бронзовый призер Олимпийских игр (тяжелая атлетика):

Это непередаваемые эмоции, очень приятно, поддержка близких, друзей, родных. Это не описать словами. Всем спасибо, кто пришел, очень приятно. Планы не поменялись, готовимся к Лос-Анджелесу, если здоровье позволит. Будем работать.

Валерий Сизенок, личный тренер Евгения Тихонцова:

Долгожданная наша победа, потому что Женя ярко выступил. Подарил, конечно же, бурю эмоций, потому что ошибка была в рывке в первом подходе, что заставило встряхнуться сразу же. Не только он сам встряхнулся, и мы рядышком стояли и от удивления не знали, что делать. Тем не менее самое главное, что мы ему доверяем. Дали возможность ему проявить себя, и он себя проявил в максимально хорошем порядке.