Соболенко, Азаренко, Саснович. Подводим итоги теннисного года у женщин

Новости Беларуси. Одним из самых значимых событий недели был большой итоговый теннисный турнир года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В Китае собрались все лучшие игроки планеты.

В числе избранных оказалась и Арина Соболенко. Только вот играла она не в привычной одиночке, а в паре с Элизе Мертенс. Выступление девушек провальным не назовешь, но и успешным оно не получилось. На групповой стадии белорусско-бельгийский тандем потерпел два поражения и один раз победил. Естественно, этого не хватило для выхода в плей-офф.

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:

Задача у нас в Кубке Федерации одна – это и наша задача, и наша мечта, всех девчонок. Мы очень хотим все-таки титул этот завоевать. Да, были в одном шаге пару лет назад, и задача эта осталась. Чуть-чуть смена формата со следующего года произойдет, то есть будет что-то новое, что-то, скажем так, неизведанное. Но задачи у нас остаются те же, и девчонки настроены на эти задачи очень серьезно.