Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

Новости Беларуси. От Александры Саснович в этом сезоне ждали качественного рывка, но не дождались, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

По итогам 2018 года Саше удалось закрепиться в середине топ-50, и все надеялись на дальнейший прогресс. К сожалению, ряд неудач развеял все чаяния. Отличный старт сезона на австралийской серии (четвертьфинал в Брисбене), полуфинал в Сиднее и выход в третий раунд на Australian Open не нашли продолжения. У Александры в пассиве стартовые провалы аж на 13 крупных турнирах за год.

Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:

Сезон был довольно закономерным, потому что предыдущих два сезона – это был сумасшедший старт, сумасшедший прогресс. Это был финал Кубка Федерации, это был подъем в рейтинге. Это было максимальное эмоциональное и физическое накопление. И в тот же момент с накоплением, как правило, идет истощение. Выполнив базу минимальную на этот сезон, подкрепив свои очки основные прошлого года, она, я думаю, скорее всего, ушла немного на отдых. Немножко перезагружается, ищет новые схемы, новых ищет тренеров, набирает себе новую команду. Думаю, что она пойдет дальше развиваться, расти и совершенствовать свой теннис.

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:

Саша Саснович удивила меня очень на US Open, сыграв полуфинал пары. Потому что традиционно как-то, даже в Кубке Федерации, в принципе, Сашу как парного игрока сильно никто не рассматривал. Она может очень хорошо играть пару. Может, но по ходу сезона так получается, что одиночный рейтинг у нее на порядок лучше, чем парный, и во многие турниры она просто в пару не попадает и играет ее крайне мало. Если посмотреть, сколько она парных турниров по году сыграла, то там на пальцах руки пересчитаешь. И тут US Open, такой великолепный результат. В принципе, Саша как парный игрок открылась и просто великолепный теннис показывала и прекрасный результат.