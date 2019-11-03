Татьяна Пучек: на Кубке Федерации в Австралии уже была прежняя Вика Азаренко

Новости Беларуси. У Виктории Азаренко до сих пор окончательно не закрыт вопрос с опекой над сыном, и это мешает полноценно сосредоточиться на теннисе. Да и воспитание Лео требует и сил и времени, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Может быть поэтому 2019-й не стал для Азаренко годом триумфального возвращения с завоеванием своих былых позиций в туре. Назвать, какая серия турниров у нее самая удачная, не такая-то и простая задача. Занесем ей в актив финал в мексиканском Монтеррее и цепочку достаточно неплохих выступлений в Штутгарте, Риме и на Уимблдоне.

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:

Australian Open – еще игры той викиной не было. А вот, допустим, в апреле уже на Кубке Федерации в той же Австралии, грубо говоря, уже была прежняя Вика. Показывала великолепную игру, была на коне, и, казалось, вот-вот она сможет. Но, к сожалению, не получилось.