Скандалы и курьёзы ОИ-2018: от оголённой фигуристки до потерянной медали кёрлингистов

Олимпиада в Корее, пожалуй, как никакая другая за последние много лет изобиловала различными скандалами и интригами.

Громкая, яркая и волнующая. Олимпиада в Пхенчхана подошла к концу. И даже если самой скандальной по итогу она не будет, то назвать эти Игры неинтересными точно не получится.

Олимпиада не успела закончиться, а одну медаль уже отняли. Всего лишь спустя восемь дней после вручения. Недолго радовались бронзе керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Допинг-проба спортсмена оказалась положительной, и медаль перешла к паре из Норвегии.

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова

CAS вынес решение. Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовую медаль ОИ-2018