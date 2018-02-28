Скандалы и курьёзы ОИ-2018: от оголённой фигуристки до потерянной медали кёрлингистов
Олимпиада в Корее, пожалуй, как никакая другая за последние много лет изобиловала различными скандалами и интригами.
Громкая, яркая и волнующая. Олимпиада в Пхенчхана подошла к концу. И даже если самой скандальной по итогу она не будет, то назвать эти Игры неинтересными точно не получится.
Олимпиада не успела закончиться, а одну медаль уже отняли. Всего лишь спустя восемь дней после вручения. Недолго радовались бронзе керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Допинг-проба спортсмена оказалась положительной, и медаль перешла к паре из Норвегии.
«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова
CAS вынес решение. Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовую медаль ОИ-2018
Еще один допинговый скандал разразился в сборной Словении: на использовании запрещенных препаратов попался хоккеист Жига Еглич. Оставшуюся часть Олимпиады сборная Словении провела без провинившегося форварда, который был вынужден покинуть Пхенчхан в течение суток.
Однако не все скандальные истории этой Олимпиады имеют горький привкус. Есть среди них и достаточно забавные случаи.
Так, например, чешская горнолыжница Эстер Ледецка после завоевания золота в гигантском слаломе пришла на пресс-конференцию в маске. Причина странного поведения прозаична: девушка не рассчитывала на медаль, а потому не накрасилась.
Но, как оказалось, Эстер не надо было стесняться. По-настоящему неловко в те дни себя ощущала другая спортсменка – фигуристка-парница Габриэла Пападакис. Во время олимпийского выступления у француженки расстегнулось платье, что привело к пикантному ситуации в стиле ню. Однако это не помешало дуэту из Франции завоевать серебро в танцах на льду.
«Это кошмар». У французской фигуристки во время выступления на ОИ-2018 расстегнулось платье
Пхенчхан определил не только сильнейших спортсменов планеты, но и выявил «величайшую мошенницу» в истории Олимпиады. Этот титул получила американка Элизабет Суэйни. Девушка начала заниматься сноубордом только в 25 лет, а потому пройти отбор в национальную команду было невозможно. Но Элизабет не отчаялась: она раз за разом меняла гражданство, выступая за страны с наименьшим уровнем внутренней конкуренции. В конечном итоге Суэйни поехала на Игры от Венгрии, однако большой любви болельщиков не нашла.