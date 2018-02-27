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«Как будто бы силы меня покинули». Динара Алимбекова рассказала, что чувствовала во время эстафеты

27 февраля 2018 21:23
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Новости Беларуси. Хлебом и солью встречали триумфаторов Олимпиады-2018 в Национальном аэропорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)  

«Как будто бы силы меня покинули». Динара Алимбекова рассказала, что чувствовала во время эстафеты-1

  

Несмотря на лютый февральский мороз, болельщики устроили чемпионкам по-настоящему горячий прием. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева – эти имена навсегда в летописи белорусского спорта. А победа наших биатлонисток в эстафетной гонке стала одной из главных сенсаций прошедшей Олимпиады.  

Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде»  

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону:  
Первый-второй круг я шла еще с лидерами и пыталась удержаться, но когда ушла на финишный круг и поняла, что лидером... Я не знаю, как объяснить, но как будто бы силы меня покинули. Я понимала, что нужно сражаться до конца, до последних метров. Я рада, что у меня получилось.  

«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде  

# Фотофакт # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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