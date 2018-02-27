«Как будто бы силы меня покинули». Динара Алимбекова рассказала, что чувствовала во время эстафеты

Несмотря на лютый февральский мороз, болельщики устроили чемпионкам по-настоящему горячий прием. Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева – эти имена навсегда в летописи белорусского спорта. А победа наших биатлонисток в эстафетной гонке стала одной из главных сенсаций прошедшей Олимпиады.

Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде»

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону:

Первый-второй круг я шла еще с лидерами и пыталась удержаться, но когда ушла на финишный круг и поняла, что лидером... Я не знаю, как объяснить, но как будто бы силы меня покинули. Я понимала, что нужно сражаться до конца, до последних метров. Я рада, что у меня получилось.

«Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде