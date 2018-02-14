«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова

Новости России. Российским кёрлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому вручили олимпийские бронзовые награды. Торжественная церемония прошла в Пхёнчхане. Эта награда стала первой олимпийской медалью сборной России по кёрлингу.

Фото: ОКР

После соревнований настоящий фурор в мировых СМИ вызвала Анастасия Брызгалова. Пресса назвала девушку самой красивой спортсменкой Олимпиады. Скандалы и курьёзы ОИ-2018: от оголённой фигуристки до потерянной медали кёрлингистов Однако сердце спортсменки несвободно – Анастасия и Александр семейная пара. Они поженились 13 июня 2017 года. Вообще число 13 стало для девушки счастливым – она родилась 13 декабря 1992 года, ее свадьба состоялась 13 числа, призеркой Олимпийских игр девушка стала 13 февраля.

Фото: instagram.com/a_nastasia92

В одном из интервью Брызгалова рассказывала, что с самого начала занятий кёрлингом ребята слышат шутки о швабре. Анастасия Брызгалова:

Уборщица – хорошая профессия, если с кёрлингом не получится. Можно мыть пол. Сколько занимаемся, столько слышим эти шутки.

Некоторое время ребят не хотели ставить в пару из-за того, что личные отношения могут помешать работе. Однако спортсмены доказали, что вместе им комфортно и в жизни, и в спорте. После победы на чемпионате мира в 2016 году Крушельницкий сделал Анастасии предложение. Александр Крушельницкий:

Я думал сделать предложение на чемпионате, когда выиграем. Но не стал с судьбой играть в такие игры. Когда выиграли, я такой: «Эх, шанс упустил».

Фото: instagram.com/a_nastasia92

После призового места на Олимпиаде об Анастасии заговорили как о «русской Джоли», а о паре как о героях фильма «Мистер и миссис Смит». Журналисты отмечали, что кёрлингистка похожа на девушку Бонда, а ее муж – на героя фильма «Форсаж». О девушке написали издания The Sun, Daily Mail и Maxim. Многие интернет-пользователи рассказали, что начали смотреть кёрлинг только из-за российской красавицы.

Фото: instagram.com/a_nastasia92

Призеры игр отметили, что они посмеялись, когда услышали такие заявления. Александр Крушельницкий (в интервью изданию «Р-Спорт»):

У Насти было 800 человек (подписчиков), когда мы приехали, а сейчас 60 с чем-то тысяч человек. А у меня прибавилось человек, может быть, семь. Мне не обидно. Я не особо ярый пользователь соцсетей. На День святого Валентина мы друг другу медаль подарили.

Фото: instagram.com/a_nastasia92