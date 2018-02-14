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«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова

14 февраля 2018 14:09
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Новости России. Российским кёрлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому вручили олимпийские бронзовые награды. Торжественная церемония прошла в Пхёнчхане. 

Эта награда стала первой олимпийской медалью сборной России по кёрлингу. 

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -1

Фото: ОКР  

После соревнований настоящий фурор в мировых СМИ вызвала Анастасия Брызгалова. Пресса назвала девушку самой красивой спортсменкой Олимпиады.  

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Однако сердце спортсменки несвободно – Анастасия и Александр семейная пара. Они поженились 13 июня 2017 года. Вообще число 13 стало для девушки счастливым – она родилась 13 декабря 1992 года, ее свадьба состоялась 13 числа, призеркой Олимпийских игр девушка стала 13 февраля.  

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -4

Фото: instagram.com/a_nastasia92 

В одном из интервью Брызгалова рассказывала, что с самого начала занятий кёрлингом ребята слышат шутки о швабре. 

Анастасия Брызгалова:  
Уборщица – хорошая профессия, если с кёрлингом не получится. Можно мыть пол. Сколько занимаемся, столько слышим эти шутки. 

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -7

 

Некоторое время ребят не хотели ставить в пару из-за того, что личные отношения могут помешать работе. Однако спортсмены доказали, что вместе им комфортно и в жизни, и в спорте. После победы на чемпионате мира в 2016 году Крушельницкий сделал Анастасии предложение.  

Александр Крушельницкий:   
Я думал сделать предложение на чемпионате, когда выиграем. Но не стал с судьбой играть в такие игры. Когда выиграли, я такой: «Эх, шанс упустил».  

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -10

Фото: instagram.com/a_nastasia92 

После призового места на Олимпиаде об Анастасии заговорили как о «русской Джоли», а о паре как о героях фильма «Мистер и миссис Смит». Журналисты отмечали, что кёрлингистка похожа на девушку Бонда, а ее муж – на героя фильма «Форсаж». О девушке написали издания The Sun, Daily Mail и Maxim.   

Многие интернет-пользователи рассказали, что начали смотреть кёрлинг только из-за российской красавицы. 

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -13

Фото: instagram.com/a_nastasia92 

Призеры игр отметили, что они посмеялись, когда услышали такие заявления. 

Александр Крушельницкий (в интервью изданию «Р-Спорт»):  
У Насти было 800 человек (подписчиков), когда мы приехали, а сейчас 60 с чем-то тысяч человек. А у меня прибавилось человек, может быть, семь. Мне не обидно. Я не особо ярый пользователь соцсетей. На День святого Валентина мы друг другу медаль подарили. 

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова -16

Фото: instagram.com/a_nastasia92 

Сейчас на обновления Анастасии в Instagram подписаны около 71 тысячи человек. 

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Крушельницкий # Анастасия Брызгалова

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