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Беларусь на Паралимпийских играх-2018 будут представлять 19 спортсменов: кто будет участвовать и в каких видах спорта?

28 февраля 2018 09:24
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Не успели отойти от страсти олимпийских баталий в Пхёнчхане, как уже вновь готовимся устремить на этот город свои взоры! 8 марта там стартуют уже Зимние Паралимпийские игры.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси – Николай Шудейко и призёр Чемпионата мира по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса – Юрий Голуб.

Беларусь на Паралимпийских играх-2018 будут представлять 19 спортсменов: кто будет участвовать и в каких видах спорта?-1

Сколько спортсменов вылетает на Паралимпийские игры?

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Спортивная часть нашей делегации состоит из лыжников и биатлонистов. В общей сложности – 19 спортсменов, которые будут соревноваться в этих видах спорта. Общее количество наших членов делегации, включая представителей СМИ – 40 человек.

Как отбирали в сборную? Кто представит нашу страну?

Николай Шудейко:
По сложившейся традиции и практике у нас в команде есть сплав опыта ветераны и, так сказать, полная хорошего спортивного честолюбия молодёжь, которая, я думаю, достойно должна представить нашу страну на международной арене на крупнейшем спортивном форуме.

В квалификационный период завоевания лицензий на игры наши спортсмены участвовали в ряде Кубков мира, и существует определённая формула по завоеванию лицензии. Набирали вот эти рейтинговые очки, выполняли нормативы. В лыжной гонке надо было набрать хотя бы не менее 180 очков. По первому методу распределения этих лицензий нам было выделено 14, потом получили ещё одну. У нас есть инвалиды по зрению и, согласно международным правилам, у них должны быть спортсмены-лидеры из числа людей здоровых.

Наша сборная выступает только в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Почему только в двух?

Николай Шудейко:
Для этого необходимо наличие количества, чтобы, так сказать, человеческий ресурс, сам резерв какой-то.

Я считаю, что кёрлинг – один из всех перспективных видов спорта, в котором большое количество людей могли бы заниматься, поскольку у нас и создана уже определённая безбарьерная среда, доступность всех действующих современных спортивных арен в Беларуси, которые приспособлены для того, чтобы люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата могли спокойно заниматься вот этим видом спорта.

Беларусь на Паралимпийских играх-2018 будут представлять 19 спортсменов: кто будет участвовать и в каких видах спорта?-4

Два года назад Федерация Олимпийского кёрлинга проводила международный семинар. Выступал там главный тренер российской паралимпийской команды по кёрлингу. Пригласили наших ребят тоже на мастер-класс, человек 15 собрали. В течение полутора часов всё это демонстрировалось, нашим ребятам понравилось. Сейчас дело за тем, чтобы организованно свести в команду, найти тренера.

Как отбирали спортсменов на Паралимпийские игры-2018? Что посоветовали только что вернувшиеся из Пхёнчхана спортсмены? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Николай Шудейко # Юрий Голуб

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