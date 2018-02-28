Беларусь на Паралимпийских играх-2018 будут представлять 19 спортсменов: кто будет участвовать и в каких видах спорта?

Не успели отойти от страсти олимпийских баталий в Пхёнчхане, как уже вновь готовимся устремить на этот город свои взоры! 8 марта там стартуют уже Зимние Паралимпийские игры.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси – Николай Шудейко и призёр Чемпионата мира по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса – Юрий Голуб.
Сколько спортсменов вылетает на Паралимпийские игры?
Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Спортивная часть нашей делегации состоит из лыжников и биатлонистов. В общей сложности – 19 спортсменов, которые будут соревноваться в этих видах спорта. Общее количество наших членов делегации, включая представителей СМИ – 40 человек.
Как отбирали в сборную? Кто представит нашу страну?
Николай Шудейко:
По сложившейся традиции и практике у нас в команде есть сплав опыта – ветераны и, так сказать, полная хорошего спортивного честолюбия молодёжь, которая, я думаю, достойно должна представить нашу страну на международной арене на крупнейшем спортивном форуме.
В квалификационный период завоевания лицензий на игры наши спортсмены участвовали в ряде Кубков мира, и существует определённая формула по завоеванию лицензии. Набирали вот эти рейтинговые очки, выполняли нормативы. В лыжной гонке надо было набрать хотя бы не менее 180 очков. По первому методу распределения этих лицензий нам было выделено 14, потом получили ещё одну. У нас есть инвалиды по зрению и, согласно международным правилам, у них должны быть спортсмены-лидеры из числа людей здоровых.
Наша сборная выступает только в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Почему только в двух?
Николай Шудейко:
Для этого необходимо наличие количества, чтобы, так сказать, человеческий ресурс, сам резерв какой-то.
Я считаю, что кёрлинг – один из всех перспективных видов спорта, в котором большое количество людей могли бы заниматься, поскольку у нас и создана уже определённая безбарьерная среда, доступность всех действующих современных спортивных арен в Беларуси, которые приспособлены для того, чтобы люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата могли спокойно заниматься вот этим видом спорта.
Два года назад Федерация Олимпийского кёрлинга проводила международный семинар. Выступал там главный тренер российской паралимпийской команды по кёрлингу. Пригласили наших ребят тоже на мастер-класс, человек 15 собрали. В течение полутора часов всё это демонстрировалось, нашим ребятам понравилось. Сейчас дело за тем, чтобы организованно свести в команду, найти тренера.
Как отбирали спортсменов на Паралимпийские игры-2018? Что посоветовали только что вернувшиеся из Пхёнчхана спортсмены? Узнаете, посмотрев видеоматериал.