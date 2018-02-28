Беларусь на Паралимпийских играх-2018 будут представлять 19 спортсменов: кто будет участвовать и в каких видах спорта?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси – Николай Шудейко и призёр Чемпионата мира по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса – Юрий Голуб .

Не успели отойти от страсти олимпийских баталий в Пхёнчхане, как уже вновь готовимся устремить на этот город свои взоры! 8 марта там стартуют уже Зимние Паралимпийские игры.

Сколько спортсменов вылетает на Паралимпийские игры?

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Спортивная часть нашей делегации состоит из лыжников и биатлонистов. В общей сложности – 19 спортсменов, которые будут соревноваться в этих видах спорта. Общее количество наших членов делегации, включая представителей СМИ – 40 человек.

Как отбирали в сборную? Кто представит нашу страну?

Николай Шудейко:

По сложившейся традиции и практике у нас в команде есть сплав опыта – ветераны и, так сказать, полная хорошего спортивного честолюбия молодёжь, которая, я думаю, достойно должна представить нашу страну на международной арене на крупнейшем спортивном форуме.

В квалификационный период завоевания лицензий на игры наши спортсмены участвовали в ряде Кубков мира, и существует определённая формула по завоеванию лицензии. Набирали вот эти рейтинговые очки, выполняли нормативы. В лыжной гонке надо было набрать хотя бы не менее 180 очков. По первому методу распределения этих лицензий нам было выделено 14, потом получили ещё одну. У нас есть инвалиды по зрению и, согласно международным правилам, у них должны быть спортсмены-лидеры из числа людей здоровых.

Наша сборная выступает только в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Почему только в двух?

Николай Шудейко:

Для этого необходимо наличие количества, чтобы, так сказать, человеческий ресурс, сам резерв какой-то.

Я считаю, что кёрлинг – один из всех перспективных видов спорта, в котором большое количество людей могли бы заниматься, поскольку у нас и создана уже определённая безбарьерная среда, доступность всех действующих современных спортивных арен в Беларуси, которые приспособлены для того, чтобы люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата могли спокойно заниматься вот этим видом спорта.