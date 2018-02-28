«Минчанка» вышла в полуфинал Кубка ЕКВ, обыграв российскую «Уралочку» со счётом 3:0

Новости Беларуси. «Минчанка» сыграет в полуфинале кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 февраля белорусский клуб на домашнем паркете встречался с титулованной российской «Уралочкой» и вновь не оставил команде Николая Карполя шансов.

Сам факт, что восьмикратный обладатель Кубка европейских чемпионов пожаловал в Минск – уже грандиозное событие. Но то, что его так нерадушно встретит на своей площадке белорусский полпред, «Уралочка» явно не ожидала. Учитывая солидный выездной задел «Минчанки» перед домашней встречей, команде из Екатеринбурга необходимо было совершить невероятный камбек.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

У нас база была заложена там, все-таки 3:1 – мы выиграли. Мы поняли, что мы можем пройти «Уралочку». Белоруски, в свою очередь, без малейшей робости взялись за выполнение труднейшей задачи – оформления путевки в полуфинал турнира. Стартовый сет прошел с преимуществом нашей дружины. Минские девушки закономерно взяли верх – 25:19. Почувствовав вкус крови, они на кураже решили дожимать растерявшегося оппонента и поставить точку в двухматчевой противостоянии. При счете 24:10 во втором сете «Минчанка» уступила пять розыгрышей подряд, однако фатальная ошибка при подаче екатеринбургской команды обеспечила викторию в двухматчевой дуэли белорускам.

Третья партия, по сути, была формальностью. И всё же чаша весов склонилась на сторону подопечных Виктора Гончарова. Фантастическая победа с сухим счетом – 3:0 и долгожданный исторический выход в полуфинал обеспечен.

Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:

Где-то мы проигрывали, где-то они. Я думаю, над ними больше был груз ответственности, за счет этого, может быть, у них немножко не получалась игра. А так, в целом, я думаю, что мы были лучше. Виктор Гончаров:

Сам факт, что мы не боимся уже никого и выходим – если мы раньше у нас коленочки дрожали – то сейчас у нас никаких проблем нет. Мы выходим, играем, делаем свое дело.