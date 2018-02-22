CAS вынес решение. Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовую медаль ОИ-2018

Александр Крушельницкий ( текст письма приводит «Р-Спорт» ): Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушания CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.

По информации «Р-Спорт», спортсмен отказался от участия в слушаниях. Глава делегации российских спортсменов на ОИ в Пхенчхане Станислав Поздняков предоставил заявление Александра Крушельницкого.

CAS вынес решение в отношении спортсмена. Крушельницкого дисквалифицируют, а итог соревнования будет аннулирован. Разбирательство продолжится между WCF и спортсменом. Именно Международная федерация керлинга определит меру наказания для Крушельницкого. Керлингист может добиться отмены или уменьшения срока дисквалификации, если докажет, что препарат попал в организм не по его вине.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали в МОК. Эти награды были первыми олимпийскими медалями в керлинге для России.

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В допинг-пробе «Б» кёрлингиста Крушельницкого обнаружен мельдоний

CAS завёл дело в отношении бронзового призёра Александра Крушельницкого

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Напомним, в допинг-пробах спортсмена был обнаружен мельдоний. Его количество говорит о том, что прием был однократный и не несущий никакого эффекта. Все допинг-пробы Крушельницкого до Игр были отрицательными. Керлингист отрицает, что когда-либо принимал мельдоний.