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Синхронное плавание: на «Играх Дружбы» белоруски завоевали три медали

30 июля 2022 19:11
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В Казани стартовали соревнования по синхронному плаванию в рамках «Игр Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В турнире принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Сербии и Вьетнама.  

Синхронное плавание: на «Играх Дружбы» белоруски завоевали три медали-1

30 июля было разыграно четыре комплекта наград. И в трех дисциплинах представительницы Беларуси взошли на пьедестал. В соревнованиях солисток второе место заняла наша Василина Хондошко. В состязаниях акробатических групп команда Беларуси завоевала еще одну серебряную награду. В соло у юниорок Ксения Лебедева стала бронзовым призером.  

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Ксения Лебедева # Фотофакт

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