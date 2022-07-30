Синхронное плавание: на «Играх Дружбы» белоруски завоевали три медали

В Казани стартовали соревнования по синхронному плаванию в рамках «Игр Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В турнире принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Сербии и Вьетнама.

30 июля было разыграно четыре комплекта наград. И в трех дисциплинах представительницы Беларуси взошли на пьедестал. В соревнованиях солисток второе место заняла наша Василина Хондошко. В состязаниях акробатических групп команда Беларуси завоевала еще одну серебряную награду. В соло у юниорок Ксения Лебедева стала бронзовым призером.