«Стритбол – это пожёстче». В Минске стартовал этап лиги по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. В Минске стартовал очередной этап Национальной лиги по баскетболу 3х3. Соревнования проходят в различных возрастных категориях. Принимают участие в состязаниях мужские и женские команды, а также смешанные составы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У данного турнира международный статус – заявки на участие подали 175 команд из Китая, России и Беларуси. Есть и новшества – в рамках совместного проекта БФБ и европейской ФИБА «Ее мир, ее правила» в отдельный турнир были выведены состязания в категориях U-13 и U-15 у девушек. Основная цель – развитие женского баскетбола 3х3 в Беларуси. Высокий статус соревнованиям придает участие в нем игроков национальной сборной Беларуси по баскетболу 5х5. Несмотря на отпускную пору, они с радостью принимают участие в поединках турнира.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь БФБ:

Традиционно лето у нас – пора баскетбола 3х3, и классно, что в Минске есть такая спортивная площадка «Палова-Арена», где мы можем проводить соревнования на протяжении всего сезона. Интерес высокий, самая массовая группа – общая, где играют все любители. Если и гости города, жители придут на «Палову», то, в принципе, в любой день придется постоять в очереди, чтобы дождаться своего времени выхода на корт – настолько это становится молодежным и популярным. Олимпийский вид спорта.

Юлия Василевич, игрок сборной Беларуси по баскетболу:

Закончились еще соревнования чемпионата Беларуси, и хочется не отставать, играть в баскетбол. Как раз есть такая хорошая возможность – турнир «Паловы». Поэтому мы со своей командой участвуем во всех этапах. Это уже третий этап, в котором будем участвовать, и довольно-таки интересная, классная атмосфера. Здесь сложнее тем, что нужно намного быстрее принимать решения. Все-таки стритбол это пожестче. Пожестче будет контакт, поэтому от этого немножечко становится интереснее играть, чем в классическом баскетболе.